5 سبتمبر عطلة المولد النبوي في «الحكومي» و«الخاص»

أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية تعميماً إلى كل الوزارات والجهات الاتحادية، بشأن عطلة المولد النبوي الشريف، في الحكومة الاتحادية، للعام 1447هـ.

وجاء في التعميم أنه «بناءً على قرار مجلس الوزراء بشأن أجندة العطلات الرسمية المعتمدة للقطاعين الحكومي والخاص في الدولة للعام 2024، وبناء على التوجهات الصادرة في هذا الشأن، فقد تقرر أن تكون عطلة المولد النبوي الشريف يوم الجمعة الموافق الخامس من سبتمبر 2025»، وهنأت الهيئة، بهذه المناسبة، قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، والأمتين العربية والإسلامية، سائلةً الله العلي القدير أن يعيدها عليهم بموفور الصحة والعافية.

كما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن يوم الجمعة الموافق الخامس من سبتمبر، عطلة رسمية مدفوعة الأجر لكل العاملين في القطاع الخاص في الدولة، وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف.

ورفعت وزارة الموارد البشرية والتوطين بهذه المناسبة أصدق التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، وإلى شعب الإمارات والمقيمين على أرضها.