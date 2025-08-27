بلدية دبي: إنذار مكاتب هندسية لمبالغتها في تصاميم فلل المواطنين

أعلنت بلدية دبي توجيه إنذارات لعدد من مكاتب الاستشارات الهندسية، بعد رصد ممارسات مهنية تضمنت مبالغة في التصاميم الإنشائية لفلل المواطنين، على نحو يتعارض مع اشتراطات كود دبي للبناء، ويؤدي إلى زيادة غير مبررة في تكاليف البناء من دون حاجة هندسية مثبتة.

ويأتي هذا الإجراء بعد إصدار بلدية دبي تعاميمٍ سابقة لجميع المكاتب الاستشارية في الإمارة، بضرورة التزام كود دبي للبناء، والتقيد بالاشتراطات التنظيمية والمعايير الهندسية المعتمدة، بما يضمن تحقيق الكفاءة الإنشائية دون المبالغة في التصاميم، وذلك في إطار حرص بلدية دبي على تنظيم قطاع البناء والتشييد، وتعزيز تنافسيته، ومتابعة ورصد الأنشطة والممارسات المهنية لضمان جودة التنفيذ وتقليل الأعباء المالية على المُلّاك، وحفظ حقوق جميع الأطراف من أصحاب المصلحة.

وقالت المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي، المهندسة مريم المهيري، في بيان صحافي، أمس: «إن التزام المكاتب الاستشارية كود دبي للبناء مسؤولية مهنية وأخلاقية قبل أن تكون التزاماً تنظيمياً، هدفها تحقيق التوازن بين جودة الإنشاء والتكاليف المنخفضة، ونحن ملتزمون متابعة ورصد ممارسات المكاتب الاستشارية والمقاولين، للتأكد من التزامهم الاشتراطات والمعايير الهندسية المعتمدة، والحدّ من الاستخدام المفرِط لمواد البناء، ومنها الحديد، أو تحميل المواطنين تكاليف إضافية غير مبررة، بما يحقق الكفاءة الإنشائية ويخفض التكلفة دون التأثير في السلامة والجودة، ويضمن تطبيق أفضل المعايير لضمان بيئة بناء آمنة ومستدامة»، ودعت بلدية دبي المكاتب الاستشارية الهندسية إلى عدم تكرار هذه الممارسات، وذلك تجنباً لتسجيلها سلباً في التقييم السنوي للمكتب، إضافةً إلى ما سيترتب عليه من اتخاذ إجراءات تأديبية وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها.

مريم المهيري:

• التزام المكاتب الاستشارية كود دبي للبناء، مسؤولية مهنية وأخلاقية لتحقيق التوازن بين جودة الإنشاء والتكاليف المنخفضة.