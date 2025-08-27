صرف معاشات «أغسطس» اليوم

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية صرف المعاشات التقاعدية لشهر أغسطس الجاري، اليوم، وذلك بإجمالي 843.9 مليون درهم، في خطوة تجسّد التزام الهيئة المتواصل بتمكين المتقاعدين والمستحقين ودعم استقرارهم المالي والمعيشي، وتعكس المعاشات المقررة لهذا الشهر زيادة ملحوظة قدرها 42.6 مليون درهم، مقارنةً بشهر أغسطس من العام الماضي، الذي بلغت فيه قيمة المعاشات 801.2 مليون درهم، ما يبرز النمو المستمر في أعداد المستفيدين، وحجم الدعم المقدم لهم.

ويصل عدد المستفيدين من صرف المعاشات هذا الشهر إلى 49 ألفاً و940 متقاعداً ومستحقاً، بارتفاع قدره 1150 مستفيداً عن الشهر نفسه من العام الماضي، ما يعكس دور الهيئة المحوري في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتعزيز جودة الحياة لمواطني الدولة. ويشمل الصرف كلاً من المشمولين بقوانين المعاشات المعتمدة لدى الهيئة، إضافة إلى المستفيدين الذين تدير الهيئة ملفاتهم نيابةً عن وزارة المالية، وفق قوانين المعاشات التي تشملهم، وفي إطار تعاون حكومي يعزز كفاءة تقديم المنافع التقاعدية.