بدء تحميل سفينة حمدان الإنسانية لدعم غزة ضمن عملية "الفارس الشهم 3"

بدأت، اليوم، في ميناء خليفة "كيزاد" بأبوظبي، عملية تحميل سفينة حمدان للمساعدات الإنسانية رقم 9 والتي ستتجه إلى ميناء العريش المصري بعد الإنتهاء من عملية التحميل، تمهيدا لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات لدعم الأشقاء في القطاع.

وتحمل السفينة شحنة كبيرة من المساعدات الإنسانية والإغاثية تصل إلى 7000 طن والتي تهدف إلى تخفيف معاناة المدنيين في غزة، وتوفير الاحتياجات الأساسية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها السكان.

وتشمل الشحنة مواد غذائية متنوعة، وطرودا غذائية جاهزة، ومواد دعم التكيات، وعدد 5 سيارات إسعاف ومواد لدعم القطاع الصحي.

وتأتي هذه الشحنة كاستجابة إنسانية عاجلة بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم الشعب الفلسطيني، وتجسد التزام دولة الإمارات بنهجها الإنساني الراسخ في مد يد العون للمحتاجين والمتضررين، وتعزيز جهود الإغاثة بالتعاون مع مؤسساتها الخيرية والإنسانية.