متى يتم محو النقاط المرورية؟

أوضحت وزارة الداخلية أنه يتم محو النقاط المرورية التي مضى عليها سنة ولم تصل إلى الحد التراكمي للنقاط.

وشرحت أن الحد التراكمي للنقاط المرورية، هو بلوغ عدد النقاط المرورية (24) نقطة خلال فترة زمنية لا تتجاوز سنة.

وردا على سؤال على موقعها الإلكترونية بشأن الإجراءات التي يتخذها قائد المركبة إذا بلغت مخالفاته الحد التراكمي؟، أوضحت أنها تشمل :

أولاً: حجز رخصة القيادة ووقف العمل بها لمدة ثلاثة أشهر في السابقة المرورية الأولى.

ثانياً: حجز رخصة القيادة وقف العمل بها لمدة ستة أشهر في السابقة المرورية الثانية

ثالثاً: حجز رخصة القيادة لمدة سنة ولا تعاد إلى صاحبها إلا بعد اجتياز دورة تدريبية في أحد معاهد السياقة التي تعتمدها السلطة المختصة في السابقة المرورية الثالثة.

والنقاط المرورية هي عدد من النقاط يتم تحديدها على سائق المركبة المخالف، مقابل بعض المخالفات المرورية التي يرتكبها، ويتناسب عدد النقاط مع جسامة المخالفة، وتحتسب من تاريخ ارتكاب المخالفة.

وحسب قانون السير والمرور الاتحادي، يوجد 24 مخالفة مرورية تقع على مرتكبها عقوبة حجز المركبة فترات تراوح بين أسبوع و90 يوماً، و61 مخالفة يترتب عليها نقاط مرورية بين 4 و24 نقطة، من إجمالي 114 مخالفة مدرجة في القانون.