رئيس الدولة: نهج الإمارات ثابت في بناء شراكات تنموية تعزز الازدهار للجميع

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس جمهورية أنغولا، جواو مانويل غونسالفس لورينسو، أمس، تبادل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، وذلك في إطار «زيارة دولة» قام بها سموه إلى أنغولا استمرت يومين.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ستسهم في تحول نوعي في العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أنغولا، وتزيد من معدلات التبادل التجاري، كما ستفتح المجال لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المشترك، وتوسع مجالات العمل والاستثمار والتعاون أمام مجتمعي الأعمال في البلدين.

وأشار سموه إلى أن الاتفاقية تُعد خطوة مهمة ضمن مسيرة تعزيز الشراكات الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة مع الدول الإفريقية التي تشاركها رؤيتها للنمو الاقتصادي والاستدامة، وتعبّر عن النهج الثابت لدولة الإمارات في بناء الشراكات التنموية لتعزيز النمو الاقتصادي والازدهار للجميع وخلق الفرص للأجيال القادمة، والإسهام في تحقيق الطموحات التنموية للشعوب.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أمس: «خلال لقائنا اليوم في لواندا، بحثت وفخامة الرئيس جواو مانويل لورينسو سبل تعزيز العلاقات التنموية بين بلدينا، وشهدنا إعلان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تفتح المجال لمرحلة نوعية جديدة من التعاون الاقتصادي. الإمارات حريصة على مواصلة تطوير العلاقات مع أنغولا، خاصة في المجالات التي تدعم التنمية المشتركة للبلدين من منطلق نهجها تجاه القارة الإفريقية، الذي يقوم على بناء الشراكات الفاعلة التي تحقق النماء والازدهار للجميع».

من جانبه رحب رئيس أنغولا بإعلان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة وغيرها من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، مؤكداً أهميتها في تعزيز التعاون الاقتصادي وتنويع مجالاته بما يخدم التنمية المشتركة ويعود بالخير والنماء على شعبي البلدين.

اتفاقية الشراكة

وتبادل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة وزير التجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ومن الجانب الأنغولي وزير التجارة والصناعة، روي ميكنس دي أوليفيرا.

وتعمق اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الروابط الاقتصادية بين دولة الإمارات وأنغولا عبر إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية، وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وتوسيع نطاق وصول صادرات الخدمات إلى الأسواق، وتوليد فرص جديدة للاستثمار والتعاون في مختلف القطاعات.

ومع تسجيل حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وأنغولا 2.17 مليار دولار في عام 2024، واستمرار الانتعاش، خلال النصف الأول من العام الجاري، بنمو 29.7% وصولاً إلى 1.4 مليار دولار، تؤكد المؤشرات أن إبرام الاتفاقية بين البلدين سيثمر عن نمو في التجارة غير النفطية وتدفقات الاستثمار بما يعود بالخير والنماء على البلدين وشعبيهما.

مذكرات تفاهم

كما شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس جمهورية أنغولا، جواو مانويل غونسالفس لورينسو، تبادل عدد من مذكرات التفاهم، شملت مذكرة تفاهم في مجال الذكاء الاصطناعي، ومذكرة تفاهم بين مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك الوطني في أنغولا، إضافة إلى مذكرة تفاهم بين شركة الظاهرة ووزارة الزراعة والغابات الأنغولية.

وقال صاحب السمو رئيس الدولة إن الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة بين دولة الإمارات وأنغولا، وشملت القطاعين الحكومي والخاص، تعبّر عن الحرص المشترك على استثمار فرص التعاون وإمكاناته من أجل مرحلة جديدة من التعاون التنموي بين البلدين.

وتبادل مذكرة التفاهم في مجال الذكاء الاصطناعي الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومن الجانب الأنغولي وزير دولة للشؤون الاقتصادية، جوزيه دي ليما موسانو، فيما تبادل مذكرة التفاهم بين مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك الوطني في أنغولا محافظ المصرف المركزي، خالد محمد بالعمى، ومن الجانب الأنغولي محافظ البنك المركزي، مانويل أنطونيو تياجو دياذ.

كما تبادل مذكرة التفاهم بين شركة «الظاهرة» ووزارة الزراعة والغابات الأنغولية، الرئيس التنفيذي لقطاع الشؤون الإدارية والمشاريع الخاصة - شركة الظاهرة، أحمد سعيد السويدي، ومن الجانب الأنغولي وزير العلاقات الخارجية، تيتي أنطونيو، كما أعلن الجانبان عدداً من الاتفاقات ومذكرات التفاهم، شملت حزمة واسعة من المجالات، أهمها المشاورات السياسية، والتعاون الدبلوماسي، والسياحة والاستثمار، والطاقة المتجددة، والثقافة والتعليم، والقوى العاملة، والرياضة، والصحة، والعمل المناخي، والتكنولوجيا، وغيرها من المجالات التي تخدم التطلعات التنموية للبلدين.

مراسم استقبال رسمية

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصل، أمس، إلى القصر الرئاسي في لواندا، حيث كان في استقباله رئيس جمهورية أنغولا، جواو مانويل غونسالفس لورينسو، وذلك في إطار «زيارة دولة» قام بها سموه إلى أنغولا.

وجرت لسموه مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه إلى القصر، حيث أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيباً بسموه، ثم توجه والرئيس الأنغولي إلى منصة الشرف، وعُزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة وأنغولا، واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية وترحيباً بزيارة سموه.

وصافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كبار مستقبليه من الوزراء والمسؤولين في أنغولا، فيما صافح الرئيس الأنغولي الوفد المرافق لسموه.

وغادر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، جمهورية أنغولا في ختام «زيارة دولة» استمرت يومين.

محمد بن زايد:

• الاتفاقية مع أنغولا خطوة مهمة ضمن مسيرة تعزيز الشراكات الاستراتيجية للإمارات مع الدول الإفريقية.

جواو مانويل غونسالفس لورينسو:

• اتفاقية الشراكة الاقتصادية ومذكرات التفاهم تعزز التعاون الاقتصادي بما يعود بالخير والنماء على البلدين.