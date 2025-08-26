«الإمارات للتطوير التربوي» تستقبل 500 طالب وطالبة في العام الأكاديمي الجديد

استقبلت كلية الإمارات للتطوير التربوي نخبة من الطلبة التربويين المستجدين، الذين تم قبولهم في برامجها الأكاديمية للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2025-2026، ضمن فعاليات البرنامج الإرشادي الشامل، الذي نظّمته الكلية في ثلاثة مواقع مختلفة، شملت أبوظبي، والعين، وعجمان، بهدف تعزيز الجاهزية الأكاديمية للطلبة، وتزويدهم برؤية واسعة حول البرامج الأكاديمية التي التحقوا بها.

ورحبت الكلية هذا العام بأكثر من 500 طالب وطالبة على مستوى الدولة، ما شكّل ارتفاعاً كبيراً في عدد الطلبة التربويين في برامج الكلية، وذلك بفضل جهودها الاستراتيجية، وتوسع مشاركتها في معارض التوظيف المختلفة، بهدف استقطاب المواهب التربوية المستقبلية من الكفاءات الوطنية، وتمكينها بمؤهلات أكاديمية معتمدة عالمياً، ما يعزز ويدعم مسارات التوطين في قطاع التعليم، ويرفد المدرسة الإماراتية بمعلمين قادرين على مواكبة الاحتياجات والمتطلبات المتغيّرة للمنظومة التعليمية.

وخلال البرنامج الإرشادي، الذي شهده وكيل الوزارة المساعد لقطاع التطوير المهني في وزارة التربية والتعليم، سليمان الكعبي، حرصت كلية الإمارات للتطوير التربوي على توفير بيئة تعليمية تفاعلية تُمكّن الطلبة من الاطلاع على استراتيجيات الكلية وأهدافها، والتعرّف إلى الخدمات الأكاديمية والتقنية التي تدعم سعيهم الجاد نحو التفوق الأكاديمي والتميّز المهني.

كما شملت الفعاليات جلسات تعريفية وتفاعلية، إلى جانب جولات ميدانية في مرافق الكلية، مثل مركز التعليم المستمر، ومختبر التصنيع الرقمي «فاب لاب»، ومركز دعم التعلم.

وأكدت مديرة كلية الإمارات للتطوير التربوي، الدكتورة مي ليث الطائي، التزام الكلية بدورها الريادي في إعداد وتمكين الكفاءات التربوية الوطنية بما يتماشى مع توجيهات قيادتنا الرشيدة، ورؤية «نحن الإمارات 2031»، ومئوية الإمارات 2071.

وأشارت الطائي إلى أن الكلية تتبنى أحدث التقنيات والممارسات التعليمية العالمية، ومنها الذكاء الاصطناعي، بوصفه أداة استراتيجية تسهم في تطوير العملية التعليمية، وتحسين تجربة التعلم، وتحقيق مخرجات تعليمية عالية الجودة.

وأكدت التزام الكلية بإعداد خريجين قادرين على توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي بفاعلية ومسؤولية في بيئات التعليم التي تشهد تحولات رقمية متسارعة.