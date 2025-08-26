«المعاشات»: التحويل الإلكتروني الآلية الوحيدة لسداد الاشتراكات

أبوظبي - الإمارات اليوم

أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، في بيان خاص لـصحيفة «الإمارات اليوم»، أنها تعتمد نظام «تحويل الاشتراكات الإلكتروني» آليةً وحيدةً لأصحاب العمل لسداد اشتراكاتهم.

وقالت: «من خلال هذا النظام، يقوم أصحاب العمل بتحميل الفاتورة عبر منصة (معاشي)، ومن ثم تحويل المبلغ المستحق عبر حساباتهم البنكية أو قنوات الدفع المعتمدة».

وأضافت أن آلية سداد الاشتراكات للهيئة واضحة ومصممة لضمان سدادها بسلاسة ودقة، مؤكدة أن علاقة الهيئة مع أصحاب العمل في القطاع الخاص مبنية على الدعم والتعاون، إدراكاً لدورهم الحيوي كشركاء في نجاح النظام التأميني في دولة الإمارات.

وذكرت أن بإمكان أصحاب العمل تمديد سداد الاشتراكات المستحقة عن المؤمَّن عليهم حتى منتصف الشهر التالي للشهر المستحق عنه، كما يمكنهم التأكد من المبالغ المترتبة عليهم من خلال منصة «معاشي».

وأكدت الهيئة أن هذا يأتي ضمن إطار التزامها الراسخ بتعزيز أسس الحماية التأمينية والاستقرار المالي للمواطنين، ويتماشى مع نهجها الاستراتيجي في تمكين شركات القطاع الخاص، وتوفير بيئة أعمال محفزة وداعمة لأصحاب العمل، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في تصفير البيروقراطية الحكومية، وتبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء عن قطاع الأعمال، ما يسهم في تعزيز جاذبية بيئة العمل، ويحفز الاستثمار، ويدعم النمو الاقتصادي المستدام لدولة الإمارات.

