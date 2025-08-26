25 برنامجاً تدريبياً لتعزيز جاهزية الكوادر القانونية

نفذت دائرة القضاء في أبوظبي 25 برنامجاً تدريبياً ضمن برامج التكوين الأساسي لتأهيل المحامين ومندوبي مكاتب المحاماة، ووسطاء تسوية المنازعات، ومأموري الضبط القضائي في الجهات الحكومية، بمشاركة 411 متدرباً، بإجمالي 1893 ساعة تدريبية، وذلك خلال النصف الأول من عام 2025.

وتنوعت البرامج بين التأهيل لمنح وتجديد صفة الضبطية القضائية لموظفي الجهات الحكومية، والتدريب المهني للقيد في جدول المحامين ومندوبي مكاتب المحاماة، وبرامج متخصصة لتأهيل الوسطاء في المنازعات المدنية والتجارية، من خلال مناهج تدريبية تتناسب مع مهام عمل كل فئة مستهدفة، بما يسهم في رفع الكفاءة العملية، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة القانونية في مختلف القطاعات الخدمية.

وأكد وكيل الدائرة، المستشار يوسف سعيد العبري، الحرص على تحديث البرامج التأهيلية لمواكبة التطور المتسارع في الأنظمة والتقنيات، من خلال دمج مجالات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الرقمية المتطورة، بما يعزز الجاهزية الفنية والإدارية والتخصصية للمتدربين، ويواكب متطلبات بيئة العمل الحديثة.