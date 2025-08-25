قرقاش: لم يعد العمل مع القارة الأفريقية حِكرًا على العالم الغربي.. الإمارات شريك يمكن التعويل عليه

أكد المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، في تدوينة على حسابه في منصة "إكس" أن: "زيارة دولة التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، إلى أنغولا في صلب السياسة الإماراتية النشطة للاستثمار في أفريقيا وتعزيز التواصل والتعاون التجاري معها".

وأوضح قرقاش أنه: "لم يعد العمل مع القارة الأفريقية حِكرًا على العالم الغربي، بل هو توجّه استراتيجي يتطلّب الجرأة والتخطيط وبناء الثقة. والإمارات اليوم شريك يمكن التعويل عليه".