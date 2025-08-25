محمد بن راشد يصدر قانون إنشاء مركز دبي للخبرة القضائية

قال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في تدوينة عبر منصة «إكس»: «برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نواصل تطوير منظومة دبي القضائية ورفدها بالخبرات والكوادر المتخصصة لمواكبة المستجدات».

وأوضح سموه: «يمثل إنشاء مركز دبي للخبرة القضائية إضافة نوعية لتعزيز منظومة العدالة في دبي، وتطوير آليات العمل في مجال الخبرة لدعم الجهات القضائية بخبراء مؤهلين من داخل الدولة وخارجها وفق معايير موحدة لندبهم والإشراف عليهم وتقييم أدائهم وسنطوّر من خلاله جودة وكفاءة تقارير الخبرة».

وختم سموه بالقول: «عبر مركز دبي للخبرة القضائية سنرسّخ دقة الأحكام وسرعة الفصل في القضايا، وسنبني كوادر وطنية متخصصة وسنواصل ترسيخ الثقة بقضاء دبي، لتظل الوجهة الأفضل للعيش والعمل والاستثمار».