محمد بن زايد: التعليم أساس رؤيتنا التنموية

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الطلاب والمعلمين والإداريين وأولياء الأمور بمناسبة حلول العام الدراسي الجديد.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": "أهنئ أبنائي وبناتي الطلاب وإخواني وأخواتي المعلمين والإداريين والآباء والأمهات بمناسبة العام الدراسي الجديد، وأتمنى للجميع عاماً دراسياً ناجحاً يقوم على التعاون بين الأسرة والمدرسة، ويقبل فيه أبناؤنا على اكتساب المعرفة بجد وشغف متمسكين بالخٌلق الحسن والاعتزاز بالهوية الوطنية".

وتابع سموه قائلا: "التعليم أساس رؤيتنا التنموية وكوادرنا البشرية المؤهلة رهاننا لتحقيق المستقبل الأفضل الذي نطمح إليه".