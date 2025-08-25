الإمارات تُنفذ الإنزال الجوي الـ 79 للمساعدات الإنسانية في غزة

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

فقد أتمت الإمارات، أمس، تنفيذ عملية الإنزال الجوي الـ79 في إطار عملية «طيور الخير»، بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية وبمشاركة كل من ألمانيا وإندونيسيا.

وشملت الشحنة كميات من المواد الغذائية الأساسية، تم تجهيزها بدعم من مؤسسات وجمعيات خيرية إماراتية، لتلبية احتياجات سكان القطاع في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.

ومع إتمام هذا الإنزال، بلغ إجمالي المساعدات الجوية، التي قدمتها الإمارات ضمن هذه العملية، أكثر من 4052 طناً، شملت الغذاء والمستلزمات الضرورية، ما يعكس التزامها الثابت بدعم الأشقاء الفلسطينيين وتعزيز صمودهم.

وتُبرز هذه المبادرات الدور الريادي للإمارات في العمل الإغاثي الدولي، من خلال تنسيق الجهود الإقليمية والدولية وتعزيز ثقافة العطاء، لتخفيف معاناة المتضررين في مناطق الأزمات.