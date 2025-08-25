رئيس الدولة يصل أنغولا في «زيارة دولة»

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، إلى جمهورية أنغولا في «زيارة دولة».

ويرافق سموه خلال الزيارة وفد يضم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، علي بن حماد الشامسي، ووزير الصحة ووقاية المجتمع، عبدالرحمن بن محمد العويس، ووزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد المزروعي، ووزير الرياضة، الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، ووزير التجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، والشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، ووزير الاستثمار، محمد بن حسن السويدي، ووزيرة التغير المناخي والبيئة، الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، فيصل عبدالعزيز البناي، ورئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، الدكتور أحمد مبارك المزروعي، ومحافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، خالد محمد بالعمى، ورئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، حميد عبيد أبوشبص، وسفير الدولة لدى أنغولا، سالم علي خميس الشامسي، وعدداً من كبار المسؤولين في الدولة.