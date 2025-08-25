تطوير 3 مسارات تراثية سياحية في أسواق ديرة بطول 1784 متراً

أعلنت بلدية دبي إنجاز مشروع تراثي نوعي في منطقة أسواق ديرة، شمل تطوير ثلاثة مسارات تراثية سياحية بطول 1784 متراً في قلب السوق الكبير، بكلفة تقارب 9.5 ملايين درهم، ويهدف المشروع إلى الحفاظ على الطابع التاريخي للأسواق التقليدية وتعزيز تجربة الزوار، مع دعم النشاط الاقتصادي المحلي لأكثر من 500 متجر، وذلك في ضمن جهودها المتواصلة للحفاظ على الهوية الثقافية والمعمارية التاريخية لدبي، وتعزيز جاذبيتها السياحية، وإبراز إرثها الحضاري العريق.

ويتكامل المشروع مع مشروع حماية المواقع والأبنية التراثية الحديثة في دبي، الهادف إلى صون هويتها وإرثها الحضاري والعمراني، وترسيخ مكانة دبي وجهة ثقافية عالمية، إضافة إلى تماشيه مع مستهدفات «خطة دبي الحضرية 2040»، التي تترجم التزام الإمارة بتعزيز الاستدامة والتنمية العمرانية المتكاملة، ويعكس رؤية القيادة الرشيدة في الحفاظ على الموروثات الثقافية وترسيخها كجزء من الهوية الوطنية للإمارة، وتضم المسارات الثلاثة، التي أنجزت بلدية دبي تحسينها، مسار سوق الذهب بطول 995 متراً، والمحور التراثي للمدرسة الأحمدية بطول 430 متراً، ومحور سوق البهارات بطول 359 متراً، كما تمتد هذه المسارات على مساحة إجمالية تبلغ 25.8 ألف متر مربع، وسيستفيد نحو 500 متجر من المشروع الذي يغطي سبع أسواق تقليدية رئيسة تشمل سوق الدويات، والبهارات، والمواعين، والعطور، والمطارح، والمخاوير، والمناظر، إضافة إلى سوق الذهب ومنطقة الأحمدية، حيث يربط بين الأسواق التراثية والمواقع التاريخية المحيطة، ما يُثري تجربة الزائر ويخلق جواً متكاملاً يمزج بين التجربة السياحية والثقافية والتسوق، واستكشاف المعالم التراثية للإمارة.

وفي سياق متصل، جرى تأهيل وتأثيث المسارات والساحات العامة بشكل يعكس الروح الأصيلة لدبي، وبما يوفر في الوقت ذاته، أعلى معايير الراحة للزوار، إذ شملت التحسينات تركيب مظلات قماشية بمساحة 210 أمتار مربعة، ومظلة جديدة خلف مسجد بن نايم بمساحة 200 متر مربع. كما شملت تحسين الإنارة لواجهات المحال التجارية، وتثبيت 38 لوحة إرشادية على الأعمدة، و154 رسماً إرشادياً على الأرضيات، مع تحسين وتوحيد الأرضيات بمساحة 770 متراً مربعاً، إضافة إلى تجهيز ثلاث ساحات تحتوي كل منها على مقاعد تتسع لأكثر من 10 أشخاص.