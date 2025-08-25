محمد بن راشد: بداية العام الدراسي تحمل طاقة وانطلاقة في الإمارات

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن بداية العام الدراسي الجديد تحمل طاقة وانطلاقة، وحركة وحراكاً في جميع أنحاء بلادنا، مشيراً سموه إلى أن أكثر من مليون طالب سيلتحقون بمدارسهم مع بداية العام الدراسي 2025-2026 الذي ينطلق اليوم في الإمارات.

وأعرب سموه عن تمنياته لجميع الطلاب والمعلمين والميدان التربوي بعام أكاديمي أجمل وأعظم وأفضل.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أمس: «غداً يبدأ عام دراسي جديد يلتحق فيه أكثر من مليون طالب بمدارسهم في دولة الإمارات».

وأضاف سموه: «البدايات الجديدة تحمل تفاؤلاً وخيراً وأملاً.. بداية العام الدراسي تحمل طاقة وانطلاقة، وحركة وحراكاً في كافة أنحاء بلادنا».

وتابع سموه: «نقول لأبنائنا: كل يوم دراسي هو فرصة لتعلم شيء جديد، وتحقيق إنجاز مختلف، والارتقاء بعقولكم وطموحاتكم، والاقتراب من أهدافكم».

وأردف سموه: «نقول للمعلمين: أنتم ركيزة نهضتنا، وصناع التغيير في مدارسنا، لا نريد تعليماً يملأ الطلاب بالمعرفة فقط، بل تعليماً يُشعل فيهم فضول المعرفة، ويوقد شعلة الطموح، ويُذكي نار الشغف».

واختتم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قائلاً: «تمنياتنا لدولة الإمارات بدوام التوفيق، وتمنياتنا لجميع الطلاب والمعلمين والميدان التربوي بعام أكاديمي أجمل وأعظم وأفضل بإذن الله».

