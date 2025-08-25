«طرق دبي» ترسي عقد مشروع توسعة الجسر المؤدي للمبنى رقم «1» لمطار دبي الدولي

أرست هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتعاون مع «مطارات دبي»، عقد مشروع توسعة وتطوير الجسر المؤدي للمبنى رقم (1) لمطار دبي الدولي، بهدف تعزيز انسيابية الحركة المرورية المؤدية لمبنى المطار، وتقليل زمن الرحلة، وتحسين تجربة المتعاملين، إلى جانب مواكبة النمو المستمر لعدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي، الذين بلغ عددهم عام 2024 أكثر من 92 مليون مسافر.

وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، مطر الطاير، إن المشروع يتضمن توسعة الجسر الحالي من ثلاثة مسارات إلى أربعة، بإنشاء جسر جديد باستخدام نظام مبتكر من العوارض الصندوقية الحديدية المدمجة مع بلاطة خرسانية مركّبة.

وأضاف: «جرى اختيار هذا الحل الهندسي لما يقدمه من كفاءة إنشائية عالية، وإنجاز الجسر في فترة زمنية قصيرة، من دون الحاجة إلى تنفيذ تحويلات مرورية على شارع المطار، وكذلك عدم الحاجة لتركيب دعامات مؤقتة أسفل الجسر، لضمان عدم التأثير في الحركة المرورية القائمة، وتوفير أعلى معايير السلامة».

وقال إن «الطول الإجمالي للجسر يبلغ مع المنحدرات 171 متراً، منها جسر بطول نحو 70 متراً، كما يشمل المشروع تنفيذ أعمال تحسينات في رصف الطرق، وخدمات البنية التحتية، وأعمال تنسيق المناظر الطبيعية، لتحقيق التكامل مع البنية التحتية المحيطة، إضافة إلى توفير إنارة الشوارع لتعزيز السلامة والرؤية»، مشيراً إلى أن «التوسعة الجديدة تسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للجسر من 4200 مركبة في الساعة، إلى 5600 مركبة في الساعة، بنسبة زيادة تبلغ 33%».

تطوير البنية التحتية

وأكد الطاير التزام الهيئة بتطوير البنية التحتية لشبكة الطرق ومنظومة النقل في إمارة دبي، ورفع كفاءة محاور الطرق الرئيسة، وتوفير خيارات نقل جماعي مستدامة ومرنة تسهم في تسهيل حركة السكان والزوار، والارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز تنافسية دبي العالمية مركزاً جاذباً للفعاليات العالمية، مشيراً إلى أن مشروع توسعة الجسر المؤدي لمطار دبي الدولي، يأتي في إطار جهود الهيئة الرامية لتحسين الانسيابية المرورية ورفع كفاءة الربط بين المحاور الرئيسة والمرافق الحيوية، وفي مقدمتها مطار دبي الدولي، الذي يُعد أكثر مطارات العالم ازدحاماً بالمسافرين الدوليين، مشيراً إلى أن توسعة الجسور تسهم في تحسين القدرة الاستيعابية للطريق، وتُعزز مستوى السلامة المرورية، وتقلل زمن الرحلة خلال فترات الذروة.

تطوير شارع المطار

ونفذت الهيئة في السنوات الماضية مشروعاً لتطوير شارع المطار، في الجزء الممتد من تقاطعه مع شارع الشيخ محمد بن زايد حتى تقاطعه مع شارع الدار البيضاء، وتضمن المشروع إنشاء جسور وأنفاق عند تقاطع الراشدية، وتقاطع شارع المطار مع شارع الدار البيضاء، وشارع مراكش، وشارع ند الحمر، وتطوير التقاطعات السطحية، وتضمن المشروع الذي يخدم بصورة مباشرة مطار دبي الدولي، تنفيذ جسر مباشر بسعة مسار واحد، يخدم الحركة المرورية للمبنى رقم (3) لمطار دبي الدولي من دون الحاجة إلى الانتظار في الإشارة الضوئية، وتنفيذ جسر مؤدٍّ إلى مبنى مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، وكذلك تنفيذ جسر إضافي بسعة مسار واحد لخدمة الحركة المرورية من شارع المطار باتجاه شارع الدار البيضاء دون الحاجة للانتظار في الإشارة الضوئية، وإنشاء طريق بديل للقادمين من منطقة القرهود للوصول مباشرة إلى مبنيي الركاب (1) و(3) لمطار دبي الدولي، وزيادة عدد المسارات على شارع الدار البيضاء باتجاه جسر القرهود من ثلاثة مسارات إلى أربعة.