رئيس الدولة يصل أنغولا في "زيارة دولة"

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم إلى جمهورية أنغولا في "زيارة دولة".

ويرافق سموه خلال الزيارة وفد يضم كلاً من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، وعلي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وعبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وسهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، والدكتور أحمد بن عبد الله بالهول الفلاسي وزير الرياضة والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية وعبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة، والشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة ومحمد بن حسن السويدي وزير الاستثمار والدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك الشامسي وزيرة التغير المناخي والبيئة، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة وفيصل عبد العزيز البناي مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الإستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الإستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي وخالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وحميد عبيد أبوشبص رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة وسالم علي خميس الشامسي سفير الدولة لدى أنغولا وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.