«الفارس الشهم 3» تُقدّم قافلة «الحياة والأمل 2» لدعم مستشفيات غزة

قدّمت عملية «الفارس الشهم 3» قافلة «الحياة والأمل 2» التي تضم شحنة كبيرة من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية العاجلة، لدعم مستشفيات قطاع غزة، وتعزيز قدرتها على مواصلة تقديم الخدمات الصحية للمرضى والجرحى، في ظل الظروف الصعبة.

وجرى الإعلان عن تفاصيل القافلة التي وصلت إلى القطاع، خلال مؤتمر صحافي عُقد في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس، لتغطية النقص الحاد في المستلزمات والأدوية في ظل نفاد مخزون المستشفيات.

وأكد مدير المستشفى الميداني الإماراتي، الدكتور عبدالرحمن حمد العرياني، أن المستشفى يواصل تقديم المساعدات الطبية لدعم القطاع الصحي في غزة، ضمن جهود عملية «الفارس الشهم 3»، مشيراً إلى أن القافلة الأخيرة شملت كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية المتنوعة، بهدف التخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين، وتعزيز صمود القطاع الصحي في ظل الظروف الصعبة.

وأشار مسؤول الإعلام في عملية «الفارس الشهم 3»، شريف النيرب، إلى أن دعم القطاع الصحي في غزة يُمثّل أولوية قصوى لدولة الإمارات منذ انطلاق العملية، مشدداً على أن القوافل الطبية والإسعافية ستستمر بلا انقطاع لتلبية احتياجات المستشفيات والمرضى، ومواجهة الكارثة الصحية التي خلفتها الحرب.

كما ثمّن المدير العام للمستشفيات في وزارة الصحة، الدكتور محمد زقوت، الدور الإماراتي الإنساني والقوافل الطبية التي تُقدّمها الدولة، مؤكداً أن وصول الأدوية والمستلزمات إلى المستشفيات يُمثّل إضافة نوعية للخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمصابين في غزة، ويعكس التضامن الحقيقي مع أبناء القطاع في أصعب الظروف.

وأكد أن الدعم المقدم من الإمارات وعملية «الفارس الشهم 3» يأتي في وقت يعاني فيه القطاع الصحي نفاد مخزون الأدوية والمستهلكات الطبية، ما يجعل هذه القوافل الطبية عاجلة ومهمة للغاية.

وتأتي هذه المبادرة استجابة للاحتياجات المتزايدة للقطاع الصحي الذي يواجه أزمة خانقة منذ أشهر، نتيجة الحرب والأحداث الصعبة في القطاع، حيث تهدف العملية إلى تمكين المستشفيات من الاستمرار في أداء دورها الحيوي تجاه السكان. وتندرج هذه القافلة ضمن سلسلة من القوافل والمساعدات التي تواصل دولة الإمارات تقديمها، في إطار التزامها الإنساني الدائم بدعم الشعب الفلسطيني، وتعزيز صمود القطاع الصحي في غزة.

كما عبرت أربع قوافل محملة بمساعدات إنسانية إماراتية متنوعة، خلال الأسبوع الماضي، إلى قطاع غزة عبر معبر رفح المصري، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات لدعم وإغاثة الأشقاء الفلسطينيين خلال الظروف الراهنة، وضمن عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية.

وتتألف القوافل من 76 شاحنة تحمل على متنها أكثر من 1419 طناً من المساعدات الإنسانية التي تشمل المواد الغذائية والمواد الطبية، ومواد الإيواء ومواد التحلية.

ويشرف فريق المساعدات الإماراتية الموجود في مدينة العريش على تحميل المساعدات، وضمان وصولها إلى المستفيدين في غزة.

ويحرص الفريق على متابعة التفاصيل ميدانياً، لضمان سرعة وكفاءة توزيع المساعدات. وتضاعف الإمارات جهودها منذ بداية الهدنة، حيث كثّفت عمليات الإغاثة لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.

وتمثّل ذلك في دخول 325 شاحنة مساعدات إماراتية تحمل 6775 طناً إلى غزة منذ فتح المعابر، ما أسهم في تخفيف الأوضاع، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً.

وتؤكد الإمارات التزامها المستمر بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، والتخفيف من آثار الأوضاع الراهنة، ووقوفها الدائم إلى جانب الأشقاء في قطاع غزة.