قافلة جديدة من المساعدات الإنسانية الإماراتية تصل إلى غزة

وصلت إلى قطاع غزة قافلة جديدة من المساعدات الإنسانية محملة بالمواد الغذائية والإغاثية اللازمة، لدعم العائلات المتضررة والتخفيف من معاناتها، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها القطاع.

وتأتي القافلة الجديدة استجابةً للاحتياجات الملحّة والواقع المأساوي الذي يعيشه أهالي غزة، حيث تتفاقم معاناة مئات آلاف العائلات النازحة والمتضررة من الحرب، وسط نقص حاد في الغذاء والماء والدواء، وانعدام مقومات الحياة الأساسية.

وبلغ عدد الشاحنات التي دخلت إلى غزة خلال الفترة من 28 يوليو 2025 حتى 23 أغسطس الجاري نحو 697 شاحنة متنوّعة حملت مساعدات إنسانية وطبية، إضافة إلى معدات خاصة بمشروع الخط الإماراتي لتعزيز استمرارية العملية الإغاثية.

وتأتي هذه القوافل - التي تنفذها عملية الفارس الشهم 3 - امتداداً لنهج دولة الإمارات في دعم الشعب الفلسطيني، وتجسد التزامها المتواصل بتوفير سبل العون والمساندة للأسر المتضررة، في إطار جهد إنساني شامل يهدف إلى تعزيز الصمود، وتخفيف الأعباء عن سكان القطاع.