رئيس الدولة يبدأ اليوم «زيارة دولة» إلى جمهورية أنغولا

يبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، زيارة دولة إلى جمهورية أنغولا.

ويبحث سموه خلال الزيارة مع الرئيس جواو مانويل غونسالفس لورينسو علاقات البلدين، وفرص تعزيز التعاون والعمل المشترك لتطويرها، خصوصاً في المجالات التنموية والاقتصادية، بما يخدم مصالحهما المشتركة، وتطلعاتهما تجاه تحقيق التنمية المتبادلة والازدهار لشعبيهما.

رئيس الدولة يبحث خلال الزيارة مع الرئيس جواو مانويل غونسالفس لورينسو تعزيز التعاون بين البلدين.