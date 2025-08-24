وقف رخصة سائق أدين بتعريض حياة آخرين عمداً للخطر

أدانت محكمة المرور في دبي سائقاً خليجياً بتهمة تعريض حياة آخرين للخطر عمداً، إذ تصرّف بطريقة بالغة التهوّر، فتجاوز من على كتف الطريق أمام سيارة أخرى، وهدد سلامة سائقها بالتوقف المفاجئ أمام مركبته مرات عدة، قبل أن يهرب من المكان، وعاقبته المحكمة بالغرامة وإيقاف رخصة قيادته لمدة ثلاثة أشهر.

وتفصيلاً، أحالت النيابة العامة في دبي خليجياً إلى محكمة السير بتهمة تعريض حياة الآخرين عمداً للخطر، مشيرة في تفاصيل الدعوى إلى أنه قاد سيارته على شارع الشيخ زايد دون أن يترك مسافة كافية مع المركبة التي تسير أمامه، فظل يلتصق بها، واستخدم الإضاءة العالية لإزعاج وتخويف سائقها، ثم تجاوز من على كتف الطريق المخصصة لمركبات الطوارئ، وانحرف بشكل مفاجئ أمام مركبة المجني عليه، ولم يكتفِ بذلك بل ظل يستخدم الفرامل بشكل مفاجئ معرضاً حياة الآخرين للخطر.

وأفاد المبلغ في تحقيقات النيابة العامة بأنه كان يقود سيارته على المسار السريع في شارع الشيخ زايد متجهاً إلى إمارة أبوظبي، حين فوجئ بالمتهم قادماً بسيارته من الخلف، وبدأ يلتصق بسيارته، دون التقيد بالمسافة الآمنة بين المركبتين، ثم استخدم النور العالي ضده لدرجة أربكته، وأثرت سلباً في قدرته على الرؤية بوضوح، ثم بالغ في تهوره بالتجاوز عبر كتف الطريق المخصصة لسيارات الطوارئ، وانحرف بشكل مفاجئ أمام سيارته.

وقال المجني عليه إن السائق المتهم لم يكتفِ بذلك، بل شرع في استخدام الفرامل بطريقة كادت تؤدي إلى وقوع تصادم بين السيارتين وتعريضه ومرافقيه لحادث بليغ، لافتاً إلى أنه اضطر لخفض سرعة سيارته من 135 كيلومتراً في الساعة إلى 80 كيلومتراً، ثم انطلق المتهم سريعاً وفرّ من المكان.

وأضاف أنه أبلغ الشرطة بما حدث، ووثق الواقعة، وأدلى ببيانات وأرقام سيارة المتهم، الذي تم التوصل إليه وضبطه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وبسؤاله في محضر الضبط، وتحقيقات النيابة العامة أنكر المتهم ما نسب إليه، لكن المحكمة ذكرت في حيثيات حكمها أنها تطمئن إلى أدلة الإثبات، بحق المتهم بارتكاب جريمة تعريض حياة الآخرين للخطر، وقضت بإدانته ومعاقبته بغرامة قدرها 5000 درهم، وأمرت بوقف العمل برخصة قيادته لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.

يُذكر أن شرطة دبي تتخذ إجراءات فورية في مثل هذه الحالات تتمثل في حجز المركبة التي يتورّط سائقوها في مخالفات، منها الاستعراض وتعريض حياة الآخرين للخطر، وتطبق غرامة قدرها 50 ألف درهم لفك الحجز وفق أحكام المرسوم رقم 30 لسنة 2023 بشأن حجز المركبات.

ودعت أفراد المجتمع إلى التعاون مع شرطة دبي والإبلاغ عن أي ظواهر سلبية أو سلوكيات متهورة عبر خدمة «عين الشرطة» في تطبيق شرطة دبي الذكي، أو من خلال خدمة «كلنا شرطة» على الرقم 901، مؤكدة أن وعي المجتمع ومشاركته الإيجابية يُشكلان شريكاً أساسياً في حفظ الأمن والسلامة المرورية.

• السائق لم يترك مسافة كافية مع مركبة تسير في الأمام، واستخدم الإضاءة العالية لإرباك سائقها.