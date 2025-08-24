خطط متكاملة للصحة والسلامة في عجمان بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان استكمال استعداداتها للعام الدراسي الجديد، من خلال حزمة من الإجراءات الوقائية والرقابية التي تضمن توفير بيئة مدرسية آمنة وصحية للطلبة والكادر التعليمي.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة، الدكتور المهندس خالد معين الحوسني، أن الدائرة اعتمدت موردي الغذاء للمدارس ضمن خدمة اعتماد موردي الغذاء، للتحقق من سلامة الأغذية في المنشآت التعليمية، إضافة إلى تدريب القائمين على المقاصف المدرسية على أفضل الممارسات الصحية، وتنفيذ خطة تحليل دوري لعينات الأغذية المدرسية من دون رسوم، لضمان صحة وسلامة الطلبة.

وأضاف الحوسني، في تصريحات صحافية، أن القطاع كثّف جهوده بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين لتنفيذ حملات الرقابة والتفتيش على المدارس في الإمارة، واعتماد أحواض السباحة بالمباني التعليمية بما يتوافق مع معايير الصحة والسلامة المعتمدة، إلى جانب إجراء القياسات البيئية للهواء الداخلي في الفصول الدراسية والمعامل المدرسية.

وأوضح أن الدائرة تنفذ برامج متكاملة للمكافحة والسيطرة على مسببات توالد الآفات في محيط المدارس، إلى جانب إطلاق برامج توعوية وتثقيفية دورية في مجالات الصحة العامة، وسلامة الغذاء، وحماية البيئة، بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والشركاء الاستراتيجيين، بما يعزز الوعي المجتمعي، ويدعم توفير بيئة تعليمية صحية وآمنة.

وعملت الدائرة خلال الفترة الماضية على تركيب مزيد من اللوحات التحذيرية لتخفيف السرعة أمام مناطق المدارس، في إطار الحرص على سلامة الطلبة.