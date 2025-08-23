رئيس الدولة يبدأ يوم غد الأحد «زيارة دولة» إلى أنغولا

يبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" يوم غد “الأحد” الموافق 24 من شهر أغسطس الجاري " زيارة دولة" إلى جمهورية أنغولا.

ويبحث سموه خلال الزيارة مع الرئيس جواو مانويل غونسالفس لورينسو..علاقات البلدين وفرص تعزيز التعاون والعمل المشترك لتطويرها خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية بما يخدم مصالحهما المشتركة وتطلعاتهما تجاه تحقيق التنمية المتبادلة والازدهار لشعبيهما.