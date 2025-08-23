قافلة جديدة من المساعدات الإنسانية الإماراتية تصل إلى غزة ضمن عملية الفارس الشهم 3

وصلت إلى قطاع غزة قافلة جديدة من المساعدات الإنسانية ضمن عملية الفارس الشهم 3 محملة بالمواد الغذائية والإغاثية اللازمة لدعم العائلات المتضررة والتخفيف من معاناتها في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها القطاع.

تأتي هذه القافلة الجديدة استجابةً للاحتياجات الملحّة والواقع المأساوي الذي يعيشه أهالي غزة، حيث تتفاقم معاناة مئات آلاف العائلات النازحة والمتضررة من الحرب، وسط نقص حاد في الغذاء والماء والدواء، وانعدام مقومات الحياة الأساسية.

وبلغ عدد الشاحنات التي دخلت إلى غزة خلال الفترة من 28 يوليو 2025 وحتى 23 أغسطس 2025 نحو 697 شاحنة متنوعة حملت مساعدات إنسانية وطبية، إضافة إلى معدات خاصة بمشروع الخط الإماراتي لتعزيز استمرارية العملية الإغاثية.

تأتي هذه القوافل - التي تنفذها عملية الفارس الشهم 3 - امتداداً لنهج دولة الإمارات في دعم الشعب الفلسطيني، وتجسد التزامها المتواصل بتوفير سبل العون والمساندة للأسر المتضررة، في إطار جهد إنساني شامل يهدف إلى تعزيز الصمود وتخفيف الأعباء عن سكان القطاع.