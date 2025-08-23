الإمارات تُنفذ إنزال المساعدات الجوي الـ 78 لدعم غزة

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث أتمت أمس تنفيذ عملية الإنزال الجوي رقم 78 للمساعدات، في إطار عملية «طيور الخير»، بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية وبمشاركة كل من ألمانيا وهولندا وفرنسا.

وشملت الشحنة كميات من المواد الغذائية الأساسية، تم تجهيزها بدعم من مؤسسات وجمعيات خيرية إماراتية، لتلبية احتياجات سكان القطاع في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.

ومع إتمام هذا الإنزال، بلغ إجمالي المساعدات الجوية التي قدمتها الإمارات ضمن هذه العملية أكثر من 4044 طناً، تشمل الغذاء والمستلزمات الضرورية، ما يعكس التزامها الثابت بدعم الأشقاء الفلسطينيين وتعزيز صمودهم.

وتُبرز هذه المبادرات الدور الريادي للإمارات في العمل الإغاثي الدولي، من خلال تنسيق الجهود الإقليمية والدولية وتعزيز ثقافة العطاء لتخفيف معاناة المتضررين في مناطق الأزمات.