«الهوية وشؤون الأجانب» بدبي تشارك في حملة «ثلاجة الفريج»

شاركت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، في النسخة الثانية من حملة «ثلاجة الفريج»، التي أطلقتها «فرجان دبي» في 23 يونيو الماضي، بدعم من مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وبالتعاون مع مؤسسة سقيا الإمارات وبنك الإمارات للطعام، بهدف توزيع مليوني عبوة من المياه الباردة والعصائر والمثلجات على العمال في دبي، للتخفيف من تأثيرات حرارة الصيف عليهم، وتعزيز قيم التكافل والتراحم في مجتمع دبي.

وتستهدف الحملة التي تستمر حتى 23 أغسطس الجاري، عمال النظافة والبناء، وسائقي توصيل الطلبات، وعمال الزراعة للشوارع والطرق، بما يسهم في الحد من المخاطر الصحية المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة مثل الجفاف والإجهاد الحراري.

وأكد نائب المدير العام، اللواء عبيد مهير بن سرور، أن حملة «ثلاجة الفريج» تمثل نموذجاً مضيئاً لقيم العطاء والتكافل المتأصلة في مجتمع دبي، وتجسد رؤية «الهوية وشؤون الأجانب» في أن تكون مؤسسة رائدة في خدمة الإنسان قبل أي شيء آخر.

وأشار إلى أن المبادرة لا تقتصر على توزيع المياه والعصائر والمثلجات، بل تحمل في جوهرها رسالة إنسانية أعمق، تعكس الاحترام والتقدير لفئة العمال الذين يسهمون يومياً في بناء وازدهار المدينة والحفاظ على نظافتها ورونقها.

من جانبه، ثمّن مدير إدارة الشركات والاستدامة في مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، إبراهيم البلوشي، مشاركة الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي في حملة «ثلاجة الفريج»، مشيراً إلى أن الزخم الكبير الذي تحظى به الحملة في نسختها الثانية، يرسم صورة مشرقة عن الوجه الإنساني لمجتمع دبي.

وتسعى حملة «ثلاجة الفريج» إلى تعزيز مشاركة أفراد المجتمع في تخفيف المخاطر الصحية على العمال، المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة.