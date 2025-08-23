«ظلاً وأجراً» لشرطة دبي تُعزز وعي العمال بمخاطر «الحرارة»      

نظم مجلس الروح الإيجابية، بالتعاون مع الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، والفريق التطوعي لمبادرة «الشرطي جارك»، ومركز شرطة الموانئ، مبادرة «ظلاً وأجراً»، في مرفأ ديرة، التي تهدف إلى تعزيز وعي العمال بمخاطر الحرارة المرتفعة، إلى جانب توزيع مظلات لهم لاستخدامها في حال تنقلهم من مكان إلى آخر، تفادياً للتعرض للإجهاد الحراري، بحضور مدير إدارة البحث والإنقاذ، العقيد يحيى حسين محمد، ورئيس مجلس الروح الإيجابية، فاطمة بوحجير.

وأكدت بوحجير أن المبادرة التي تم تنظيمها في منطقة مرفأ ديرة، استفاد منها 200 عامل، حيث تم توزيع المظلات عليهم، وتقديم مجموعة من النصائح لتوعيتهم للوقاية من الإجهاد الحراري، وضربات الشمس، وتأكيد ضرورة شرب كميات كبيرة من المياه.