الإمارات تسلّم مطلوبين دوليين إلى فرنسا وبلجيكا

سلّمت وزارة الداخلية مطلوبين دوليين إلى كل من السلطات الفرنسية والبلجيكية، بعد القبض عليهما من شرطة دبي، استناداً إلى نشرات حمراء صادرة بحقهما من منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول).

ويُعد أحدهما من أبرز المطلوبين لدى السلطات الفرنسية بتهمة الاتجار في المخدرات ضمن شبكة إجرامية منظمة، تنشط في دول أوروبية عدة، وكان يشغل دور المساعد الرئيس لقائد التنظيم. كما يعدّ الآخر من أبرز المطلوبين لدى السلطات البلجيكية، على خلفية تورطه في القضايا المرتبطة بالاتجار في المخدرات، وتورطه مع عصابة إجرامية تنشط داخل بلجيكا.

وأكدت وزارة الداخلية أن العمليتين تعكسان التزام الإمارات الراسخ بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتجسدان حرصها على التعاون الدولي الوثيق مع مختلف الدول الصديقة والشقيقة، بما يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة، وتعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.