حملة للوقاية من حرائق مواقع البناء والإنشاء في أبوظبي    

حثّت دائرة البلديات والنقل، ممثلة في بلدية مدينة أبوظبي، العاملين في قطاع البناء والإنشاء على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والاحتياطية كافة، للوقاية من وقوع الحرائق في مواقع البناء والإنشاء، وذلك ضمن إطار الحرص على سلامة العمال، والحفاظ على الأملاك العامة والخاصة، وحماية البيئة والسكنية المحيطة بهذه المواقع.

جاء ذلك خلال حملة نفذتها البلدية من خلال إدارة البيئة والصحة والسلامة، استمرت خمسة أيام، مستهدفة تعزيز مستوى الوعي العام للوقاية من الحرائق في قطاع البناء والإنشاء، وتوفير بيئة عمل آمنة بقطاع البناء والإنشاء، ورفع نسبة الالتزام بمتطلبات الوقاية من الحرائق.

ووجهت الحملة إلى توفير أجهزة إنذار الحريق، ومعدات مكافحة الحريق بأنواعها في المواقع، وتخزين المواد القابلة للاشتعال بطريقة آمنة، والتأكد من صيانة المعدات والآليات في الموقع دورياً، والمحافظة على التوصيلات الكهربائية بشكل آمن، وبما يتطابق مع المواصفات المعمول بها في المواقع الإنشائية، والتأكد من عدم حرق المخلفات في المواقع، وفصل النفايات وترحيلها من قبل الشركات المعتمدة، والتأكد من الالتزام بشروط ومعايير الدفاع المدني بخصوص الكرافانات والمكاتب والمباني المؤقتة في المواقع الإنشائية.