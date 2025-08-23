الأولى من نوعها في الدولة.. شهادة لتصنيف الشركات ذات الهدف الاجتماعي

صممت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، منظومة شهادة تصنيف الشركات ذات الهدف الاجتماعي في إمارة أبوظبي، التي تعد الأولى من نوعها في الإمارات، وتهدف إلى تعزيز الوعي والاعتراف بالشركات التي تحدث أثراً اجتماعياً إيجابياً في الإمارة، ودعم إنشاء ونمو المؤسسات الاجتماعية الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز استدامة الأثر الاجتماعي القابل للقياس والمبادرات والبرامج التي تديرها هذه المؤسسات. وتعد «شهادة تصنيف الشركات ذات الهدف الاجتماعي» اعتماداً واعترافاً رسمياً بالعلامة التجارية للمؤسسات ذات الهدف الاجتماعي، ما يتيح لها إمكان استخدام شعار «علامة أبوظبي الاجتماعية» في دلالة على تصنيفها مؤسسة اجتماعية في أبوظبي.

كما تشكل هذه الشهادة أداة مبتكرة جديدة لتمكين المؤسسات والشركات ذات الأثر الاجتماعي من مواصلة تحقيق النمو المستدام والقدرة على التنافسية.

وتحظى المؤسسات والشركات الحاصلة على الشهادة بمجموعة واسعة من المزايا والحوافز المباشرة وغير المباشرة، بما في ذلك الحصول على التوجيه والإرشاد من الخبراء في القطاع الاجتماعي وقادة الأسواق الإقليمية، وأن تكون مؤهلة للتقديم على برنامج المنح، وإمكانية الوصول إلى ورش العمل والموارد التعليمية التي تهدف إلى توسيع نطاق عملها، والحصول على مساحات العمل المشترك لدى الهيئة، والانضمام إلى شبكة عالمية من الجهات الخاصة والحكومية لاكتشاف أشكال أخرى من الصفقات والشراكات، إضافة إلى فرصة الحصول على الإقامة الذهبية بعد ستة أشهر من استلام شهادة تصنيف الشركات الاجتماعية.