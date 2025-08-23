«أنجال ز» يُمكّن المبتكرين في «الطفولة المبكرة»

تحرص هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة على توفير الدعم المادي والفني اللازم للشركات الناشئة العاملة في قطاع تنمية الطفولة المبكرة من مختلف دول العالم، وتمكينها من توفير خدماتها التي تسهم في معالجة أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات.

وقد ترجمت الهيئة ذلك من خلال برنامج «أنجال ز»، الذي يرمز اسمه إلى الأجيال التي تنشأ على قيم المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إضافة إلى أنه الاستخدام المعرب لمصطلح «Generation Z».

شركات تعليمية

ودعم «أنجال ز» عدداً من المشاريع والتطبيقات الذكية، شملت شبكة تعليم مبكر «FinlandWay» تابعة لبرنامج «مدرسة في صندوق» تستخدم التكنولوجيا لتغيير طريقة تدريب المعلمين ودعم تقديم مناهج الدراسة وتعزيز بيئات التعلم، وشركة «Peekapak» لمساعدة مراكز الطفولة المبكرة والمدارس على تلبية المعايير الأكاديمية أثناء تدريس مهارات التعلم الاجتماعي والعاطفي (SEL) المهمة للطلاب من مرحلة ما قبل الروضة إلى الصف الثاني عشر، وشركة «Kanjo» لتوفير الرعاية الصحية الشخصية للأسرة من خلال تقديم أفكار دقيقة وقائمة على الأدلة ونصائح للوالدين عبر الاستفادة من ألعاب الأطفال وأنشطتهم، إضافة إلى شركة «Nuwa Robotics» لتوفير روبوتات بتكلفة معقولة، لمساعدة المعلمين في تدريس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات.

تطبيقات ذكية

كما دعم البرنامج تطبيقات ذكية، منها تطبيق «Lamsa» لتشجيع التفاعل مع الأطفال عن طريق توفير محتوى عربي مستمد من الثقافة المحلية، وتطبيق «Nurturey» الموجه للوالدين، ويعنى بإدارة صحة أطفالهما وتنميتهم، وتطبيق «Kokoro Kids» الذي يوفر نموذجاً مخصصاً لكل طفل، بغض النظر عن مستواه، أو ثقافته أو موقعه أو حالته الصحية الخاصة.

منصات رقمية

ووفر البرنامج دعماً لمنصات رقمية، منها «Enrichly» التي تستخدم تقنيات التعلم الآلي وأتمتة البيانات لتنمية تقدير الذات عند الأطفال، ومنصة «Snapi» لمساعدة الوالدين على تحسين صحة أطفالهما، ومنصة «RemmedVR» للتطبيب عن بعد والتشخيص وإعادة التأهيل في مجال طب الأعصاب والعناية بالعيون «تصحيح الحول»، وعلاج ضعف البصر في المنزل من خلال توفير نظارات واقع افتراضي، ومنصة «WonderTree» لتوفير العلاج الطبيعي والألعاب التعليمية بالواقع المعزز لمساعدة الأطفال أصحاب الهمم على تحسين مهاراتهم.

دعم الأطفال أصحاب الهمم

شمل الدعم المقدم من برنامج «أنجال ز» جهاز Annie، وهو أول جهاز في العالم لمحو الأمية بطريقة برايل، حيث يساعد ضعاف البصر على تعلم القراءة والكتابة بطريقة برايل من خلال تقديم محتوى تفاعلي موجه عن طريق الصوت ومتوافر باللغات المحلية، وبرنامج «Monkibox»، لدعم التطور المعرفي والحركي للرضع والأطفال الصغار من خلال توفير الألعاب والأنشطة القائمة على العلوم والتي تحول وقت اللعب إلى تجربة تعليمية، إضافة إلى روبوت «كيو تي» لتعزيز فاعلية التدخلات التي تستهدف معالجة الأطفال المصابين بالتوحد من خلال زيادة اهتمامهم ومشاركتهم.