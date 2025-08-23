مع انتهاء الإجازة الصيفية، وانطلاق العام الأكاديمي الجديد، كيف نبعد أطفالنا عن مواقع التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية ونحفزهم على الدراسة؟

سواء كان الوقت إجازة أو دراسة، يجب على الوالدين فهم الطرق التي يمكنهم من خلالها دعم أطفالهما عبر توفير أنشطة آمنة ومنظمة وصحية، وفهم التهديدات المتوقعة والمخاطر المحتملة، نتيجة استخدام الأطفال للإنترنت والألعاب الإلكترونية، كالتنمر الإلكتروني والإساءة للأطفال عبر الإنترنت، وسبل التعامل الصحيح معها والإبلاغ عنها.

كما أن تحفيز الأبناء على الدراسة بجد واهتمام أمر مهم جداً، وتقع على عاتق الوالدين مسؤولية التوجيه والإشراف لتحقيق ذلك، وعدم الاتكال على المدرسة فقط، فمساعدة الأطفال ممن يعانون من ضعف المهارات الدراسية قد تفيدهم بدرجة كبيرة، مع الحرص في الوقت ذاته على عدم إجبار الطفل على الدراسة حتى لا يكرهها ويهرب منها.

لذا يمكن اتخاذ عدد من الخطوات الاستباقية، منها نظام المكافآت، وجعل الدراسة مجزية، فكلما درس أكثر حصل على مكافأة، مع البحث عن طرق ممتعة للدراسة واستخدام البطاقات التعليمية أو الملاحظات اللاصقة.

ويجب أيضاً تشجيع الطفل وتمكينه من متابعة دروسه وفهمها والحرص على متابعة مقدار الوقت الذي ينهي به واجباته وسرعة أدائه، ومساندته في الموضوعات الدراسية الصعبة، وتدريبه على أن يعتاد مع الوقت متابعة دراسته بشكل مستقل.

أستاذ محاضر في الثقافة والمجتمع بعدد من الجامعات الإماراتية