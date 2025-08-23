250 دورية لتأمين محيط المدارس وطائرات بدون طيار لمراقبة المرور

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في مبادرة «أمن المدارس»، اكتمال خطتها لعودة الطلبة إلى مقاعدهم الدراسية للعام الدراسي الجديد 2025-2026، متمنيةً للطلبة وأعضاء الهيئات التدريسية والإدارية والفنية وأولياء الأمور عاماً دراسياً مملوءاً بالنجاح والتميز.

وتمثلت خطة شرطة دبي هذا العام في تخصيص 250 دورية أمنية ومرورية لتأمين محيط المدارس، وتسع طائرات بدون طيار لمراقبة الحركة المرورية والمواقع الحيوية، وست دوريات فارهة، وأربع دوريات خيالة، و60 دراجة هوائية لتعزيز الوجود الميداني، إضافة إلى 300 طالب من برنامج «سفراء الأمان»، وعقد 28 برنامجاً توعوياً، بمشاركة 15 جهة توعوية.

كما تتضمن الاستعدادات نزول 750 من القيادات والكوادر الشرطية للتفاعل المباشر مع الطلبة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في نادي ضباط شرطة دبي، أمس للإعلان عن تفاصيل خطة شرطة دبي لاستقبال العام الدراسي الجديد، بحضور مدير أكاديمية شرطة دبي بالوكالة، العميد ناصر الزري، وأمين عام مجلس حماية، العميد الدكتور عبدالرحمن شرف المعمري، ورئيس قسم الشراكات المجتمعية في الإدارة العامة للمرور، المقدم علي يوسف، ورئيس فريق مبادرة «أمن المدارس»، النقيب ماجد بن ساعد الكعبي، وعدد من مديري المدارس في إمارة دبي، وعدد من الضباط.

وأكد العميد عبدالرحمن المعمري أن القيادة العامة لشرطة دبي، تحرص بتوجيهات القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، على جعل البيئة التعليمية أكثر أمناً وتفاعلاً، من خلال مبادرات نوعية وبرامج ميدانية، تستهدف المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الإمارة، مشيراً إلى نزول الفرق الميدانية إلى 71 مدرسة حكومية وخاصة ومدارس حماية للتربية والتعليم، للتواصل مع الطلبة وأولياء الأمور وتعزيز الوعي الأمني والمجتمعي.

وأضاف أن مجلس حماية يشرف على العديد من المبادرات التي تنفذها المجالس أو المبادرات الأخرى، مثل «مركز حماية الدولي»، و«مجلس الروح الإيجابية»، ومبادرة «أمن المدارس»، وبرنامج «سفراء أمان»، ومبادرة «نسيج»، ما يسهم في تكامل الجهود المجتمعية والأمنية لتعزيز قيم الانضباط والوعي لدى الطلبة، وبناء جيل إيجابي قادر على مواجهة التحديات.

وأشاد المعمري بجهود الجهات المعنية باستقبال العام الدراسي الجديد من مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة، وعملهم بروح الفريق الواحد، من أجل توفير أقصى درجات الأمن والسلامة للطلبة.

من جانبه، ذكر النقيب ماجد بن ساعد الكعبي أن المبادرة تهدف إلى تعزيز أمن المدارس، بالتعاون مع هيئة التدريس وإدارة المدارس، والحد من أي ظواهر دخيلة على المجتمع، إضافة إلى ترسيخ الثقة بين الطلبة وأولياء الأمور والشرطة، عبر المحاضرات والفعاليات التوعوية.

وأشار الكعبي إلى أن الأنشطة المصاحبة لهذا اليوم ستشمل 18 فعالية، أبرزها تقديم إرشادات للسلامة المرورية، وتشجيع الطلبة على عبور الطرق من الأماكن المخصصة، والتعريف بخدمات شرطة دبي وقنوات التواصل معها، إلى جانب الفعاليات الترفيهية، بمشاركة شخصية الشرطي «منصور»، وتوزيع هدايا عينية وأدوات قرطاسية للطلبة.

وأكد أن أمان أبنائنا مهمة مشتركة، تتكامل فيها أدوار الشرطة والمدارس والأسر، بما يعزز بيئة تعليمية آمنة ومحفزة على التميز.

. الاستعدادات تتضمن نزول 750 من القيادات والكوادر الشرطية للتفاعل المباشر مع الطلبة.