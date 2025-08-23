بلدية عجمان تفتتح مشروع تطوير شارع الهجن جزئياً لخدمة «مدارس التلة»

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان أنها ستفتتح اليوم جزئياً، أعمال تطوير شارع الهجن (المرحلة الأولى)، الذي يخدم مجمع المدارس في منطقة التلة، استعداداً لبداية العام الدراسي الجديد، وذلك في إطار خططها لتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الطرق، بما ينسجم مع توجهات رؤية عجمان 2030، لبناء نظام نقل متكامل ومستدام.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية في الدائرة، الدكتور محمد أحمد بن عمير المهيري، أن الدائرة تسعى إلى ضمان جودة الحياة، وتوفير أفضل الخدمات للمجتمع، وعليه حرصت الدائرة على تنفيذ الأعمال التطويرية في منطقة المدارس خلال العطلة الصيفية، لتسهيل وصول الطلبة إلى المدارس المستهدفة، وضمان سلامتهم.

وأكد بن عمير أن فرق العمل التزمت بالافتتاح الجزئي قبل بداية العام الدراسي، بما يضمن سلاسة الحركة المرورية خلال موسم العودة إلى المدارس، والحد من الازدحام المروري.

واستعرض مدير إدارة الطرق والبنية التحتية في الدائرة، المهندس عبدالله مصطفى المرزوقي، تفاصيل المشروع التطويري لشارع الهجن (المرحلة الأولى)، حيث يمتد على طول 2.5 كيلومتر، ابتداء من تقاطع شارع الشيخ عمار بن حميد حتى شارع الشيخ محمد بن زايد، ويتضمن توسعة الطريق إلى ثلاث حارات في كل اتجاه، إلى جانب تطوير ثلاثة تقاطعات إشارات ضوئية تخدم مجمع المدارس، إضافة إلى تنفيذ شبكة لتصريف مياه الأمطار، وشبكة إنارة، مع إنشاء طريق خدمة ومواقف.

يذكر أن الفرق العاملة تواصل جهودها لرفع كفاءة الشارع وزيادة طاقته الاستيعابية، بما يضمن وصولًا أسهل وأسرع إلى الوجهات المطلوبة، وسيتم إنجاز المشروع كاملاً في الربع الأول من العام المقبل.