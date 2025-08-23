«شرطة الفجيرة» ترفع جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد

أعلنت القيادة العامة لشرطة الفجيرة جاهزيتها الكاملة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2025-2026، انطلاقاً من الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة الفجيرة في قطاع المرور، والمتمثلة في تمكين التنقل الآمن عبر الطرق باستخدام أحدث الأنظمة المرورية.

وأكد مدير عام العمليات الشرطية، العميد الدكتور علي راشد بن عواش اليماحي، حرص القيادة على توفير بيئة مدرسية آمنة وخالية من الحوادث، مشيراً إلى أن سلامة الطلاب تأتي على رأس أولويات شرطة الفجيرة.

من جانبه، أفاد مدير إدارة المرور والدوريات، العميد صالح محمد الظنحاني، بأن الاستعدادات تضمنت تكثيف الدوريات المرورية ودوريات الضبط أمام المدارس وعلى الطرق الرئيسة والفرعية، إلى جانب التأكد من جاهزية الشواخص التحذيرية في محيط المدارس لتفادي الحوادث، وضمان انسيابية الحركة المرورية.