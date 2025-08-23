تحديث المواصفات الفنية للحافلات المدرسية في أبوظبي

كشف مركز النقل المتكامل عن تحديث المواصفات الفنية للحافلات المدرسية، وتعزيزها بمزايا جديدة للأمن والسلامة، ومنها تركيب علامة «قف» إضافية للحافلات الجديدة، التي تتسع لأكثر من 40 راكباً.

وقال إنه في إطار جهوده لتعزيز البنية التحتية الداعمة للنقل المدرسي في أبوظبي، أجرى دراسات وأعد تصاميم تطويرية لأكثر من 60 مدرسة، شملت تحديد التحديات المرتبطة بالنقل والسلامة المرورية، من خلال التواصل المباشر مع إدارات المدارس، وتنفيذ زيارات ومسوحات ميدانية.

وذكر أن هذه الجهود أسفرت عن وضع حلول مخصصة لكل مدرسة، تضمنت زيادة عدد مواقف الحافلات والمركبات الخاصة، وتحسين انسيابية الحركة المرورية في محيط المدارس، بما يسهم في رفع مستوى السلامة المرورية.

كما ذكر أنه يعتزم نشر فرق تفتيش ميدانية في عدد من مواقع المدارس التي تشهد ازدحاماً مرورياً من بداية العام الدراسي، لتسهيل الحركة المرورية فيها.

وأعلن مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، استكمال استعداداته لاستقبال العام الدراسي الجديد، ضمن جهوده المستمرة لتوفير بيئة نقل آمنة لطلاب المدارس.

وتهدف خطة المركز إلى ضمان رحلة يومية آمنة للطلاب من المدارس وإليها، إضافة إلى تأمين حركة مرورية انسيابية في المناطق المحيطة بالمدارس لمستخدمي الطريق، سواء المشاة أو مستخدمو الحافلات المدرسية ووسائل النقل العام أو المركبات الخاصة.

وتستند الخطة إلى محورين رئيسين، هما توعية الطلاب بقواعد السلامة المرورية، وتحسين البنية التحتية للطرق والمرافق المحيطة بالمدارس، إذ يركز على تنفيذ هذه الإجراءات لضمان أعلى معايير الأمان والمرونة في حركة التنقل مع بداية العام الدراسي.

وتأتي الخطة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وإدارات المدارس، إضافة إلى القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وهذه الإجراءات تنطلق من دور مركز النقل المتكامل في تعزيز جهود السلامة المرورية للوصول إلى منظومة نقل آمنة، وتحقيق رؤية القيادة الحكيمة في تعزيز جودة الحياة، وجعل أبوظبي مجتمعاً أكثر أمناً وسلامة، خاصة للطلبة.

وعلى صعيد التوعية، أنجز المركز حملات توعوية عدة خلال العام الدراسي الماضي، شملت العديد من المدارس في أبوظبي، وركزت على توعية الطلاب بقواعد السلامة المرورية عند استخدام الحافلة المدرسية وعبور الطرق في محيط المدرسة، شارك فيها أكثر من 900 طالب، ويستعد المركز لاستئناف حملاته مع انطلاق العام الدراسي الجديد لتشمل عدداً أكبر من المدارس.

وتُصمم الحملات لتناسب مختلف المراحل العمرية، باستخدام تقنيات تعليمية ترفيهية ومنصات تفاعلية جاذبة، بهدف توصيل المعلومة بأسلوب علمي مشوق، يرسخ الوعي بالسلامة المرورية لدى الطلاب.

وأكد المركز أنه يتخذ سلسلة من الإجراءات لتعزيز السلامة في قطاع النقل المدرسي بإمارة أبوظبي، شملت تنفيذ جولات تفتيش دورية، للتأكد من جاهزية الحافلات المدرسية، وتنظيم ورش تدريبية لتوعية المشغلين والسائقين والمشرفات ومنسقي الحركة، وضمان التزام معايير الأمن والسلامة.

وأشار إلى أنه يواصل تطوير ومتابعة تطبيق «سلامة» الذكي، الذي يُعد جزءاً من نظام موحد ومتكامل لإدارة النقل المدرسي.

وتشمل جهوده تنظيم ورش تدريبية لمنسقي الحركة في المدارس، والمشغلين والمشرفات في مدينة أبوظبي ومدينة العين ومنطقة الظفرة، إلى جانب برامج تدريبية موجهة للسائقين والمشرفات لرفع وعيهم بمسؤولياتهم في التزام إجراءات الأمن والسلامة، بما يعزز كفاءة التشغيل، ويرفع معايير السلامة في النقل المدرسي.