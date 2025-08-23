«الأعمال الخيرية» تدعم الطلبة المتعسرين بـ 4 ملايين درهم

أعلنت هيئة الأعمال الخيرية العالمية تخصيص مبلغ أربعة ملايين درهم لدعم الطلبة المتعسرين مالياً داخل الدولة، في خطوة تهدف إلى تعزيز العملية التعليمية، وتمكين الطلاب من استكمال مسيرتهم الدراسية دون معوقات مادية.

ويأتي هذا في إطار جهود الهيئة المستمرة لتعزيز التكافل الاجتماعي، ومساندة الأسر التي تواجه صعوبات مالية في تغطية الرسوم الدراسية لأبنائها.

وقال الأمين العام للهيئة، الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة، إن المبادرة تأتي استكمالاً لمشاريع الهيئة الإنسانية الهادفة إلى تحقيق تأثير إيجابي مستدام في حياة الأسر والأجيال المقبلة، وتأكيداً لمسؤوليتها المجتمعية تجاه الطلاب الذين يحتاجون إلى الدعم المالي. وأكد أن المبادرة ستخفف الأعباء عن كثير من الأسر المتعففة، من خلال منح الطلاب فرصة مواصلة تعليمهم.