الإمارات تُدين الهجمات الإرهابية في كولومبيا

أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجمات الإرهابية التي وقعت في بعض المناطق في جمهورية كولومبيا وأدت إلى مقتل وإصابة عشرات من المدنيين وكوادر قوات الأمن.

وشددت وزارة الخارجية، في بيان لها، على أنّ دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي ضحايا هذه الهجمات الجبانة، ولكولومبيا وشعبها الصديق، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.