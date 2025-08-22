تحديث المواصفات الفنية للحافلات المدرسية في أبوظبي

كشف مركز النقل المتكامل، إنه في إطار جهوده لتعزيز البنية التحتية الداعمة للنقل المدرسي في إمارة أبوظبي، أجرى دراسات وأعد تصاميم تطويرية لأكثر من 60 مدرسة، شملت تحديد التحديات المرتبطة بالنقل والسلامة المرورية من خلال التواصل المباشر مع إدارات المدارس وتنفيذ زيارات ومسوحات ميدانية.

وذكر أن هذه الجهود أسفرت عن وضع حلول مخصصة لكل مدرسة، تضمنت زيادة عدد المواقف المخصصة للحافلات والمركبات الخاصة، وتحسين انسيابية الحركة المرورية في محيط المدارس بما يسهم في رفع مستوى السلامة المرورية.

كما ذكر أنه يعتزم نشر فرق تفتيش ميدانية في عدد من مواقع المدارس التي تشهد ازدحاماً مرورياً من بداية العام الدراسي لتسهيل الحركة المرورية حول المدارس، فضلاً عن تحديث المواصفات الفنية للحافلات وإضافة مزايا جديدة للأمن والسلامة، منها تركيب علامة "قف" إضافية للحافلات الجديدة التي تتسع لأكثر من 40 راكب.

وأعلن مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، عن استكمال استعداداته لاستقبال العام الدراسي الجديد، وذلك ضمن جهوده المستمرة لتوفير بيئة نقل آمنة لطلاب المدارس.

حيث تهدف خطة المركز إلى ضمان رحلة يومية آمنة للطلاب من وإلى المدارس، بالإضافة إلى تأمين حركة مرورية انسيابية في المناطق المحيطة بالمدارس لجميع مستخدمي الطريق، سواء المشاة أو مستخدمي الحافلات المدرسية ووسائل النقل العام أو المركبات الخاصة.

وتستند الخطة إلى محورين رئيسيين، هما توعية الطلاب بقواعد السلامة المرورية، وتحسين البنية التحتية للطرق والمرافق المحيطة بالمدارس، إذ يركز المركز على تنفيذ هذه الإجراءات لضمان أعلى معايير الأمان والمرونة في حركة التنقل مع بداية العام الدراسي.

وتأتي الخطة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وإدارات المدارس بالإضافة للقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وهذه الإجراءات تنطلق من دور مركز النقل المتكامل في تعزيز جهود السلامة المرورية للوصول لمنظومة نقل آمنة وتحقيق رؤية القيادة الحكيمة في تعزيز جودة الحياة وجعل أبوظبي مجتمعاً أكثر أمناً وسلامة، خاصةً الطلبة.

وعلى صعيد التوعية، أنجز المركز عدة حملات توعوية خلال العام الدراسي الماضي، شملت العديد من المدارس في أبوظبي. إذ ركزت هذه الحملات على توعية الطلاب بقواعد السلامة المرورية عند استخدام الحافلة المدرسية وعبور الطرق في محيط المدرسة، حيث شارك فيها أكثر من 900 طالب، ويستعد المركز لاستئناف هذه الحملات مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2025-2026 لتشمل عدد أكبر من المدارس. وتُصمم هذه الحملات لتناسب مختلف المراحل العمرية، باستخدام تقنيات تعليمية ترفيهية ومنصات تفاعلية جاذبة، بهدف إيصال المعلومة بأسلوب علمي مشوق يرسخ الوعي بالسلامة المرورية لدى الطلاب.

وأكد المركز أنه يتخذ سلسلة من الإجراءات لتعزيز السلامة في قطاع النقل المدرسي بإمارة أبوظبي، شملت تنفيذ جولات تفتيش دورية للتأكد من جاهزية الحافلات المدرسية، وتنظيم ورش تدريبية لتوعية المشغلين والسائقين والمشرفات ومنسقي الحركة وضمان الالتزام بمعايير الأمن والسلامة.

وأشار إلى أنه يواصل تطوير ومتابعة تطبيق "سلامة" الذكي، الذي يُعد جزءاً من نظام موحد ومتكامل لإدارة النقل المدرسي. وتشمل جهوده تنظيم ورش تدريبية لمنسقي الحركة في المدارس والمشغلين والمشرفات في مدينة أبوظبي ومدينة العين ومنطقة الظفرة، إلى جانب برامج تدريبية موجهة للسائقين والمشرفات لرفع وعيهم بمسؤولياتهم في الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة، بما يعزز من كفاءة التشغيل ويرفع معايير السلامة في النقل المدرسي.