استبدال 9000 لوحة إرشادية في محطات مترو دبي

استبدلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي 9000 لوحة إرشادية، بهدف تحسين الرؤية، وإسعاد الجمهور من مستخدمي المترو، والارتقاء بمستوى رضاهم عن الخدمات المقدّمة إليهم، وذلك من خلال جعل تنقلاتهم اليومية عبر مترو وترام دبي أكثر سهولة.

وقال مدير إدارة تشغيل القطارات بمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات، حسن المطوّع، في بيان صحافي، أمس: «يأتي هذا المشروع كجزء من استراتيجية الهيئة لتحسين وتطوير خدمات النقل الجماعي في دبي، من خلال دراسة وتعزيز اللوحات والعلامات الإرشادية في محطات المترو، حيث نفذت الفرق الفنية التابعة لمؤسسة القطارات خطة شاملة لتحسين وتحديث العلامات واللوحات الإرشادية في جميع محطات المترو بخطيه الأحمر والأخضر، وتركزت أهداف هذه الخطة على جعل التنقّل أكثر سلاسة، وذلك من خلال تسهيل حركة الركاب في المحطات، ووصولهم إلى وجهاتهم بشكل أسرع»، وأوضح المطوّع أن المشروع اشتمل على تحديث لوحات الدخول والخروج، وتركيب لوحات جديدة عند مداخل ومخارج المحطات، بحيث أصبحت لوحات الخروج الآن مُظلّلة بمربعات صفراء زاهية بهدف تحسين الرؤية، وشمل المشروع كذلك وضع لافتات واضحة لتحديد الاتجاه في أرصفة المحطات، إضافة إلى وضع ملصقات أرضية على الأرصفة لتوجيه الركاب نحو خطوط القطارات الصحيحة، الأمر الذي أسهم في تعزيز انسيابية حركة الركاب.

وأفاد المطوّع بأنه تم نشر رسائل سلوكية متنوعة، من خلال وضع ملصقات تتعلق بقواعد الآداب والسلوكيات العامة الواجب اتباعها عند استخدام وسائل النقل العام، وفي أماكن الانتظار في جميع أنحاء المحطات، لتشجيع وتحفيز الركاب على الالتزام بها من أجل توفير رحلة أكثر راحة.