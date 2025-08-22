«طرق دبي» تستهدف خفض وفيات حوادث المرور إلى 1.7 حالة لكل 100 ألف نسمة في 2026

قالت المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات، منى العصيمي، إن الهيئة تستهدف خفض وفيات حوادث المرور إلى 1.7 حالة لكل 100 ألف نسمة بحلول العام المقبل.

وأوضحت العصيمي لـ«الإمارات اليوم» أن الهيئة بادرت بإصدار خريطة طريق متكاملة لاستدامة النقل العام في إمارة دبي عام 2030، حيث تتضمن التوجهات المستقبلية للتنقل المستدام دعم الدور الريادي للإمارة في مجال التنمية المستدامة عالمياً بما يتماشى مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.

وأضافت أنه في ما يتعلق بمحور الاستدامة البيئية، فاشتملت الخريطة على توجهات مستقبلية للتحول نحو بنية تحتية ووسائل نقل قابلة للتكيف مع التغير المناخي، إضافة إلى التحول نحو مواصلات عامة عديمة الانبعاثات ضمن المحور البيئي للخطة، كما شمل المحور الاقتصادي تسليط الضوء على التحول نحو استثمار متنوع المصادر، وتحقيق الاقتصاد الدائري والريادة في مستوى نضج إدارة الأصول، وذكرت العصيمي أن الخريطة تطمح إلى تحقيق الهدف المتمثل في الريادة العالمية في مجال تجربة العملاء (CX)، وخفض إصابات العمل لما يقارب الصفر بحلول عام 2028، إضافة إلى خفض الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية لتحقيق الهدف 1.7 وفاة لكل 100 ألف من السكان بحلول العام المقبل.

وأشارت إلى أن أبرز النتائج المتوقعة من تطبيق الاستراتيجية يكمن في الوصول إلى 25% من رحلات النقل في دبي لتكون ذاتية القيادة بحلول عام 2030، وتطوير قطاع نقل تقني ومرن قائم على البيانات بنسبة 100% بحلول عام 2030، والوصول إلى انبعاثات صفرية من وسائل النقل العام والبنية التحتية التابعة لها في عام 2050، والتحول نحو الاقتصاد الدائري في الهيئة بنسبة 100% بحلول عام 2030.

وأكدت أن الهيئة حققت إنجازات لافتة من حيث ريادتها في وضع الأنظمة والخطط على المستوى المؤسسي في مجال الاستدامة، حيث كانت أول جهة حكومية على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحصل على شهادة المواصفة البريطانية BS 8001:2017 في الاقتصاد الدائري من معهد المعايير البريطانية BSI، وأول جهة في منطقة الشرق الأوسط تضع استراتيجية تخصصية طويلة الأمد للتحول نحو وسائل مواصلات عامة ذات صافي انبعاثات «صفرية» بحلول عام 2050، وأول جهة في مجال النقل والمواصلات عالمياً تحصد شهادة الآيزو «2017:20400» من المعهد البريطاني للمعايير.