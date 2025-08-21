الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدا في نيجيريا

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدا في شمال نيجيريا وأسفر عن مقتل عدد من الأشخاص الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، رفض دولة الإمارات القاطع لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وقدّمت الوزارة خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا، ولحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية والشعب النيجيري الصديق جرّاء هذا الهجوم الآثم.