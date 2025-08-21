اللواء حارب الشامسي يناقش سبل تطوير مراكز الشرطة في دبي

ترأس القائد العام لشرطة دبي بالإنابة اللواء حارب محمد الشامسي، اجتماعاً لمديري مراكز الشرطة ونوابهم لمناقشة تطوير المراكز وتحفيز فرق العمل، بحضور مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي اللواء عيد ثاني حارب ، ومساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة بالوكالة اللواء الشيخ محمد عبدالله المعلا، وعدد من الضباط.

وتطرق الاجتماع إلى تطوير مراكز الشرطة، وتحليل مؤشراتها، وسبل الارتقاء بمنظومة العمل، وتحفيز فرق العمل، وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة عالية، ضمن بيئة عمل قائمة على روح الفريق الواحد.

كما استعرض الاجتماع تقارير أداء المراكز الشرطية فيما يتعلق بالمعاملات الجنائية، إلى جانب آليات تعزيز الأداء المؤسسي وتطوير جودة الخدمات المقدمة للجمهور.

وأكد الشامسي أن مراكز الشرطة تُعد الواجهة الرئيسية لشرطة دبي في استقبال أفراد المجتمع وتلبية احتياجاتهم، مشدداً على أن خدمة الناس، وصون الحقوق، وسرعة الاستجابة ، وتقديم كافة أشكال الدعم وفق أعلى المعايير الشرطية والإنسانية أولوية قصوى قيم ورسالة شرطة دبي الأمنية والمجتمعية.