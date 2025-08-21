تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات تُنفّذ إخلاء طبياً عاجلاً لـ 155 من المصابين والمرضى من غزة برفقة ذويهم

نفّذت دولة الإمارات، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، رحلة إخلاء جديدة ضمت 155 مصاباً ومريضاً برفقة ذويهم من قطاع غزة، وذلك عن طريق مطار رامون في إسرائيل وعبر معبر كرم أبوسالم، ليصل العدد الإجمالي حتى الآن إلى 2785 مريضاً ومرافقاً، أجلتهم دولة الإمارات ووفّرت لهم الرعاية العلاجية منذ بدء الأزمة.

وتأتي هذه الدفعة الجديدة من عمليات الإخلاء الطبي العاجلة ضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتقديم العلاج لـ1000 طفل فلسطيني من الجرحى، و1000 طفل من المصابين بأمراض السرطان، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم في مختلف مستشفيات الدولة، استمراراً لجهود دولة الإمارات الرائدة للتخفيف من معاناة المدنيين في قطاع غزة، والحدّ من التداعيات السلبية لهذه الأزمة الإنسانية الحرجة.

وأكد مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية نائب رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، سلطان محمد الشامسي، على الاستجابة الإنسانية المتواصلة لدولة الإمارات لنقل الجرحى والمصابين من المدنيين في قطاع غزة بشكل عاجل، في إطار الموقف الثابت والدعم التاريخي للشعب الفلسطيني في كل الظروف والأوقات، انطلاقاً من المسؤولية الإنسانية للدولة نحو تقديم المساعدات الفورية، ودعم الاستقرار، والتخفيف على الشعوب المتضررة بسبب الحروب والصراعات.

وأوضح أن فِرَق العمل الطبية الإماراتية نقلت الحالات الحرجة من الجرحى والمصابين إلى مختلف مستشفيات الدولة في أبوظبي، بينما تم نقل الحالات الأخرى مع ذويهم إلى مقر إقامتهم، لتلقيهم الرعاية الطبية اللازمة في مدينة الإمارات الإنسانية، بإشراف كادر طبي متخصص، منوّهاً بأن دولة الإمارات تُقدّم خدمات طبية وتعليمية وثقافية متنوعة للمصابين والمرضى وعائلاتهم، تساعد كثيراً في التخفيف من الآثار الكارثية للأزمة الإنسانية الحالية التي يُعانيها المرضى والأطفال وكبار السن والنساء في قطاع غزة.