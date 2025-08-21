رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من الرئيس المصري تسلمها خليفة المرر

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية من رئيس جمهورية مصر العربية، عبدالفتاح السيسي، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز العمل العربي المشترك.

وتسلم الرسالة وزير دولة، خليفة شاهين المرر، وذلك خلال استقباله، أول من أمس، سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة، شريف عيسى، بديوان عام الوزارة في أبوظبي.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.