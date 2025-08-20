طقس الإمارات.. أمطار مختلفة الشدة وانخفاض في درجات الحرارة الجمعة المقبل‎

توقع المركز الوطني للأرصاد انخفاضا في درجات الحرارة يوم الجمعة المقبل، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة، مع تكون السحب الركامية على مناطق متفرقة من الدولة.

وذكر أن المنطقة تتأثر حالياً بامتداد خط الالتقاء المداري (ITCZ) ، وتحركه من الجنوب باتجاه الدولة مع تقدم المنخفضات السطحية والعلوية من الجنوب، وتدفق كتل هوائية رطبة من بحر العرب وبحر عمان باتجاه الدولة.

وأشار إلى تأثر بعض المناطق الشرقية والجنوبية بهذه المنخفضات وتمتد إلى بعض المناطق الداخلية، وتكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة مع البرق والرعد أحياناً ، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب الركامية تكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

وتوقع المركز سقوط أمطار اليوم الأربعاء ، وتستمر غدا الخميس حيث يكون الطقس غائم جزئياً إلى غائم أحياناً وتكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً يصاحبها سقوط الأمطار.

وتوقع المركز أن يكون طقس يوم الجمعة المقبل، صحوا إلى غائم جزئياً و غائم أحياناً على بعض المناطق الشرقية والجنوبية مع احتمال سقوط أمطار ، وانخفاض في درجات الحرارة ، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويكون طقس يومي السبت والأحد المقبلين، صحوا إلى غائم جزئياً و غائم أحياناً والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.