أنور قرقاش: موقفنا تجاه الحقوق الفلسطينية ثابت

أكد المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أن موقف الإمارات تجاه الحقوق الفلسطينية ثابت، وعزمها على مؤازرة سكان القطاع مستمر.

قال عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" إن "المساعدات الإنسانية الإماراتية المتواصلة لأهل غزة وتخفيف معاناتهم التزام أخلاقي قبل أن تكون دعماً مادياً، كما أنها تجسيد عملي لما يمكن تحقيقه حين تتوافر الإرادة السياسية والإمكانيات والاتصالات".

وتابع قرقاش قائلا: "موقفنا تجاه الحقوق الفلسطينية ثابت، وعزمنا على مؤازرة سكان القطاع مستمر".