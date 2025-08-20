استكمال دمج وتحسين ترخيص السائقين والمركبات عبر «محبوب»

أجرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي تحديثاً على عدد من الخدمات والمبادرات عبر المتحدث الآلي المؤسسي «محبوب»، من بينها استكمال دمج وتحسين خدمات ترخيص السائقين والمركبات، حيث سيتمكن المتعاملون من إنجاز معاملاتهم خلال دقائق معدودة ومن خلال استخدام الهوية الرقمية والدفع الآمن عبر خدمة سداد دبي، وهو ما يعزز الاعتماد على القنوات الرقمية، ويقلل الحاجة إلى الحضور الشخصي.

وقالت الهيئة، في بيان صحافي أمس، إن تطوير الخدمات والمبادرات عبر المتحدث الآلي المؤسسي «محبوب» يتماشى مع استراتيجية الهيئة الرقمية 2030، التي تتواءم مع استراتيجية دبي الرقمية، وتهدف إلى بناء قطاع نقل تقني ومرن قائم على البيانات بنسبة 100%، و«استراتيجية الذكاء الاصطناعي 2030»، بهدف تعزيز الريادة العالمية للهيئة في مجال التنقل المعزّز بالذكاء الاصطناعي.

وأشارت إلى أن المتحدث الآلي «محبوب» يعمل عبر قنوات متعددة، تشمل الموقع الإلكتروني، والتطبيقات الذكية للهيئة، وتطبيق «واتس أب»، وقد أجرى منذ إطلاقه أكثر من 27 مليون محادثة، وأنجز 800 ألف معاملة، ويتميّز بسرعة الاستجابة، مع معدل تحويل منخفض إلى المحادثة الحية لا يتجاوز 1.5%، ما يعكس دقته العالية في تلبية احتياجات المتعاملين من دون تدخل بشري، وقد أسهم في تقليل الطلب على مراكز الاتصال بنسبة تصل إلى 70%، ما وفر الوقت والجهد على المتعاملين.

وقالت: «يقدم (محبوب) 330 خدمة، تشمل دفع المخالفات، وتجديد المركبات، وشحن بطاقات نول، وحجز المواعيد، وغيرها، مع دعم كامل للغتين العربية والإنجليزية، حيث يُعدّ مساعداً افتراضياً ذكياً رائداً في تحسين تجربة المتعاملين، وتعزيز التحول الرقمي في دبي، منذ أن بدأ إطلاقه للمرة الأولى في أكتوبر 2018، كخدمة قائمة على معالجة اللغة الطبيعية (NLP)، قبل أن يتطور في عام 2024 عبر إضافة تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI)».