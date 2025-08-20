5 مسارات للمشي في دبي تربط المعالم الرئيسة بالمجتمعات السكنية

أتاحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، خمسة مسارات رئيسة للمشي في دبي، والتي تربط بين المعالم الرئيسة والمجتمعات الحيوية، سواء للترفيه أو اللياقة البدنية، مؤكدة أن هذه المسارات «توفر طريقة منعشة لاستكشاف المدينة سيراً على الأقدام».

وأوضحت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أن المسارات تتسم بكونها «خلّابة»، وتربط بين المعالم المجاورة والمجتمعات السكنية، ويمتد أول تلك المسارات من برج العرب إلى برج خليفة، لمسافة 16 كيلومتراً في اتجاه واحد، أما المسار الثاني فيوجد في نخلة جميرا على امتداد 11.5 كيلومتراً في اتجاه واحد.

كما يمتد المسار الثالث من مرسى دبي إلى «بلو ووترز» على مسافة 10 كيلومترات في دائرة مغلقة، فيما يأتي الرابع في منطقة أبراج بحيرات جميرا على مسافة سبعة كيلومترات في دائرة مغلقة أيضاً، وأخيراً أطول المسارات من محمية رأس الخور للحياة الفطرية إلى مرسى دبي، ويمتد على مسافة 27 كيلومتراً في اتجاه واحد.

وأكّدت الهيئة أنها أتاحت خيارات مختلفة للتنقل عبر تلك المسارات، ومنها درّاجات كريم والسكوترات الكهربائية، إذ تتوافر على جميع المسارات باستثناء نخلة جميرا.

يأتي هذا فيما توفّر الهيئة شبكة لمسارات الدرّاجات الهوائية في إمارة دبي، تربط المناطق السكنية بمناطق الجذب ومحطات النقل العام، حيث ارتفعت أطوال مسارات الدرّاجات الهوائية في إمارة دبي من 9 كم عام 2006 إلى 560 كيلومتراً حتى منتصف العام الجاري.

وأكّدت هيئة الطرق والمواصلات لـ«الإمارات اليوم»، أنها تعمل على توفير مسارات للدرّاجات الهوائية في مواقع مختلفة بإمارة دبي وفق استراتيجية ممنهجة، حيث يتم تنفيذ عدد منها بشكل سنوي لتحقيق أهداف الهيئة في الريادة بالتنقل السهل المستدام والتحول إلى مدينة صديقة للدرّاجات الهوائية، وتنفذ الهيئة حالياً مسارات للدرّاجات الهوائية بمواقع مختلفة في إمارة دبي، من أهمها مسار للدرّاجات الهوائية يربط منطقة الورقاء بمنطقة سيح السلم، ومسار يربط منطقة الخوانيج بمنطقة الممزر، ومسار على امتداد شارع حصة يربط منطقة الصفوح بمنطقة دبي هيلز وبمجموع أطوال نحو 100 كم، كما تمتلك الهيئة خطة لزيادة طول المسارات لتبلغ نحو 1000 كم بحلول عام 2030.

ووضعت الهيئة مخططاً شمولياً لمسارات الدرّاجات الهوائية في إمارة دبي، يشمل المواقع المستقبلية لتنفيذ المسارات بشكل تدريجي سنوي، كما تتضمن الخطط تحسين البنية التحتية، وتوفير متطلبات تكامل المواصلات، بما في ذلك مسارات الدرّاجات بمختلف أنواعها، ضمن إطار خطة التنقل المرن في المناطق السكنية، وخطة التحسينات حول محطات النقل العام، وتعمل الهيئة على تحديث خططها بشكل دوري، لتواكب استراتيجيات إمارة دبي وخطة دبي الحضرية 2040، بما يضمن استمرارية تطوير الشبكة، وتحقيق هدف الوصول إلى أكثر من 1000 كيلومتر من المسارات بحلول عام 2030.

